إصابات فيروس كورونا بألمانيا تتجاوز 310 آلاف

رويترز

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 4058 حالة إلى 310144 في المجمل.