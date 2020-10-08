اليوم السابع
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إصابات فيروس كورونا بألمانيا تتجاوز 310 آلاف

الخميس، 08 أكتوبر 2020 07:19 ص
إصابات فيروس كورونا بألمانيا تتجاوز 310 آلاف كورونا - أرشيفية
رويترز

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 4058 حالة إلى 310144 في المجمل.

وأوضح الإحصاء تسجيل 16 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 9578. 

 


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ألمانيا

برلين

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