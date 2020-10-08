إصابات فيروس كورونا بألمانيا تتجاوز 310 آلاف

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 4058 حالة إلى 310144 في المجمل.
وأوضح الإحصاء تسجيل 16 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 9578.
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 4058 حالة إلى 310144 في المجمل.
وأوضح الإحصاء تسجيل 16 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 9578.
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