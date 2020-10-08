أميرة الياظبى تكشف مساهماتها فى الكيمياء التحليلية بعد حصدها جائزة الدولة التشجيعية

كتب محسن البديوى

قالت الدكتورة أميرة فوزى على الياظبى، أستاذ مساعد بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، إن حصولها على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الطبية، بمثابة حافز ومشجع لها ولغيرها من العلماء القائمين على الأبحاث المختلفة في مصر.

وأضافت الدكتور أميرة فوزى، خلال تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن أبحاثها كانت تتركز فى مجال الكيمياء التحليلية، وخاصة تحليل المواد الفعالة داخل الأدوية، وضرورة أن تكون بسيطة وصديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة، بجانب تحليل المواد الفعالة داخل السوائل البيولوجية لمعرفة شكل الأدوية داخل الجسم ومدى فاعليتها وتأثيرها.

كما أشارت إلى أنها أجرت أبحاث على تعيين كمية التلف داخل الحمض النووى، حينما يتعرض لأنواع مختلفة من الأدوية "تأثير الأدوية على الحمض النووي".

وشددت على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمى كونه قاطرة التنمية، كما طالبت شباب الباحثين بضرورة المثابرة والصبر لأنهما السبيل إلى أن النجاح، مستطردة: "طموحاتى تحقيق شئ مختلف للمرضى والمصريين وأسعى كثيرًا فى أبحاثى الأساسية حول تحديد كمية التلف داخل الحمض النووى".