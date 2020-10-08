أصدقاء عروسى الشرقية المتوفيين يتبرعون بأجهزة طبية لمستشفى ديرب نجم.. صور

الشرقية- فتحية الديب

استقبل مستشفى ديرب نجم المركزى بالشرقية "سريرا كهربائيا وأجهزة عناية مركزة" من عدد من أصدقاء العروسين اللذين توفيا بعد 24 ساعة من زفافهما؛ وذلك كصدقة جارية.

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمصرع عروسين داخل منزل الزوجية بقرية طحا المرج، التابعة لمركز شرطة ديرب نجم.

وتبين من التحريات الأولية مصرع كل من محمد السيد فتوح، حاصل على بكالوريوس تجارة، وزوجته شيماء أحمد هلال مهندسة، إثر تعرضهما لاختناق بغاز السخان أثناء الاستحمام.

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