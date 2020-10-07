وليام وكيت ميدلتون يستقبلان الرئيس الأوكرانى والسيدة الأولى بقصر باكنجهام

ريهام عبد الله

استقبل الأمير وليام وكيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والسيدة الأولى أولينا زيلينسكا، فى قصر باكنجهام، اليوم الأربعاء. ونشر الحساب الرسمى لدوق ودوقة كامبريدج عبر تويتر، صورة من اللقاء، وعلق عليها :"عقد دوق ودوقة كامبريدج اليوم لقاءً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والسيدة الأولى أولينا زيلينسكا، في قصر باكنجهام".



دوق ودوقة كامبريدج



وليام وكيت ميدلتون

ومن جهة أخرى كشفت كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج أن الأمير جورج "يتعلم حاليًا عن البراكين" فى المدرسة، كما تحدثت عن "حبها للعناق" خلال مكالمة مع أحد المشاركين من مشروع التصوير الفوتوجرافي Hold Still.

وأطلقت كيت، 38 عامًا، التي عادت الآن لقصر كنسينجتون في لندن، بعد أن عاشت فى أنمر هول في نورفولك، مع الأمير ويليام، 38 عامًا، وأطفالهما الثلاثة بعد تفشي كوفيد 19، المعرض الرقمي لمعرض الصور الوطني خلال الإغلاق الكامل، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.