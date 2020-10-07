اليوم السابع
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وليام وكيت ميدلتون يستقبلان الرئيس الأوكرانى والسيدة الأولى بقصر باكنجهام

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 02:01 م
وليام وكيت ميدلتون يستقبلان الرئيس الأوكرانى والسيدة الأولى بقصر باكنجهام كيت ميدلتون والأمير وليام
ريهام عبد الله

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استقبل الأمير وليام وكيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والسيدة الأولى أولينا زيلينسكا، فى قصر باكنجهام، اليوم الأربعاء. ونشر الحساب الرسمى لدوق ودوقة كامبريدج عبر تويتر، صورة من اللقاء، وعلق عليها :"عقد دوق ودوقة كامبريدج اليوم لقاءً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والسيدة الأولى أولينا زيلينسكا، في قصر باكنجهام".
 
 
دوق ودوقة كامبريدج
دوق ودوقة كامبريدج

وليام وكيت ميدلتون
وليام وكيت ميدلتون
 
ومن جهة أخرى كشفت كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج أن الأمير جورج "يتعلم حاليًا عن البراكين" فى المدرسة، كما تحدثت عن "حبها للعناق" خلال مكالمة مع أحد المشاركين من مشروع التصوير الفوتوجرافي Hold Still.
 
وأطلقت كيت، 38 عامًا، التي عادت الآن لقصر كنسينجتون في لندن، بعد أن عاشت فى أنمر هول في نورفولك، مع الأمير ويليام، 38 عامًا، وأطفالهما الثلاثة بعد تفشي كوفيد 19، المعرض الرقمي لمعرض الصور الوطني خلال الإغلاق الكامل، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.
وتلقت الأخيرة مؤخرًا مكالمة هاتفية خاصة من كيت، حيث تحدثت دوقة كامبريدج عن الاهتمام الحالى للأمير جورج بالبراكين وكشفت عن "حبها للعناق".
 
ومن جهة أخرى أطلت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج بملابس الكشافة أثناء زيارتها لمجموعة الكشافة فى لندن، حيث ارتدت جاكيت بدون أكمام أسود اللون، يبلغ سعره 544 دولار، وبلوزة من الكتان الأزرق، وبنطلون بني من تصميم شركة " ماسيمو دوتي "، ويبلغ سعره 69.90 دولار، وحذاء من شركة "كلوى"، وفقاً لما ذكره تقرير منشور بموقع " insider ".

ارتدت كيت ميدلتون مجوهرات ذهبية بسيطة، حيث ارتدت زوج من الأقراط الذهبية المستديرة من تصميم" All the Falling Stars "، ويبلغ سعرها 57.18 دولار، وقلادة بسيطة تناسب إطلالتها .

وحرصت ميدلتون على ارتداء وشاح مخطط باللونين الأحمر والأبيض، عند حضورها أول مشاركة رسمية لها كرئيسة مشتركة لكشافة المملكة المتحدة.

 


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