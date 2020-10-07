اليوم السابع
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ندوة إرشادية عن حملات علاج الأمراض غير السارية بالشرقية

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 01:00 ص
ندوة إرشادية عن حملات علاج الأمراض غير السارية بالشرقية المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قال المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن المديرية عقدت ندوة إرشادية بالإدارة الزراعية بالزقازيق عن الحملات الرئاسية عن الأمراض غير السارية.

وشارك فيها عدد من العاملين بالإدارة الزراعية بالزقازيق وبحضور المهندس أحمد زكى مدير الادارة الزراعية بالزقازيق.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، لـ"اليوم السابع" أن الدكتورة عزة عبدالفتاح استشارى ثقافة صحية بمديرية الصحة بالشرقية والدكتورة شيماء الشيخ وعبدالرحمن الديدامونى مسئول ثقافة صحية حاضروا فى الندوة.

وتحدثوا عن الحملات الرئاسية عن الأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر والتعايش مع فيروس كورونا وضرورة أخذ الإجراءات الاحترازية والنظافة الشخصية مع التغذية السليمة لزيادة المناعة والحرص على النشاط البدنى وممارسة الرياضة.

 


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