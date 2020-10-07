نانسي بيلوسي تصف البيت الأبيض بـ"أحد أخطر الأماكن فى البلاد" بسبب كورونا

كتب محمد سعودي

وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، البيت الأبيض بأنه "أحد أخطر الأماكن في البلاد" في الوقت الحالي، متهمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يشن هجومه على الصحة العامة.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن نانسي بيلوسي قولها: "لن أذهب إلى أي مكان بالقرب من البيت الأبيض"، معتبرة البيت الأبيض أنه أحد أخطر الأماكن في الولايات المتحدة". وذلك بعد إصابة الرئيس الأمريكي ترامب وزوجته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشارت رئيسة مجلسة النواب الأمريكي إلى أن المنشطات التي تناولها ترامب وهو يكافح فيروس كورونا من الممكن أن تؤثر عليه، مضيفة :"هناك أشخاصًا يقولون إن المنشطات يمكن أن يكون لها تأثير على تفكير الشخص"، متابعة: "أيضًا، إذا كان لديك فيروس كورونا، فسيكون له تأثير أيضًا".





من ناحية أخرى، قالت نانسى بيلوسى، رئيس مجلس النواب الأمريكي، إنه يجب التأكد من إمكانية وصول الاختبارات والعلاج ومتابعة كل الأمريكيين المصابين بفيروس كورونا، وخاصة المجتمعات الملونة التي تأثرت بشكل كبير من ذلك الوباء.

وكتبت نانسى بيلوسى، عبر حسابها بموقع تويتر: "يجب أن نتأكد من أن الأمريكيين لديهم إمكانية وصول الاختبارات والمتابعة والعلاج التي يحتاجون إليها للخروج من هذه الأزمة خاصة المجتمعات الملونة، التي تأثرت بشكل غير متناسب بهذا الوباء".

كانت قد غردت نانسى بيلوسى من قبل قائلة: "يجب علينا القضاء على فيروس كورونا وحماية قانون الرعاية ميسرة التكلفة لضمان حصول الأمريكيين على الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها الآن أكثر من أي وقت مضى".

من جانب آخر، أشاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بالارتفاع الذي حققته بورصة وول ستريت بعد إعلان الرئيس الأمريكى خروجه من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيغادر مركز "والتر ريد" الطبي العسكري في السادسة والنص مساء اليوم، بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال الرئيس الأمريكي، في تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": شعور جيد حقا، لا تخافوا من كورونا، لا تدعها تسيطر على حياتك، فلقد طورنا بعض الأدوية والمعرفة العظيمة حقا، وأشعر بتحسن مما كنت أشعر به قبل 20 عاما.