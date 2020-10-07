اليوم السابع
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ميشيل أوباما تصف ترامب بـ"العنصرى" وتؤكد إمكانية فوزه بولاية ثانية

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 02:54 م
ميشيل أوباما تصف ترامب بـ"العنصرى" وتؤكد إمكانية فوزه بولاية ثانية ميشيل أوباما
وكالات

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وصفت السيدة الأمريكية الأولى السابقة، ميشيل أوباما، الرئيس دونالد ترامب بأنه "عنصرى"، مشددة على أن "ما يفعله الرئيس زائف بشكل واضح وخطأ أخلاقى، لكن هذا لا يعنى أنه لن ينجح".

وفي فيديو مدته 24 دقيقة، لدعم نائب الرئيس السابق، المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، والسيناتور كامالا هاريس، انتقدت ميشيل الرئيس الامريكي الحالي "لإثارته المخاوف بشأن الأمريكيين السود والبُنيون، ولكذبه حول كيفية تدمير الأقليات للضواحي"، مذكرة أن الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد كانت في الغالب دعوة سلمية للتضامن ضد العنصرية.

واعتبرت أن ترامب وحلفاءه كانوا يحاولون الاستفادة من الإحباط وتشتيت الانتباه عن "إخفاقاته المذهلة من خلال إلقاء اللوم على الناس"، داعية الناخبين الى التصويت لبايدن "لأن حياتهم تعتمد على ذلك".

 

ميشيل أوباما

ترامب

دونالد ترامب

انتخابات الرئاسة الأمريكية

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