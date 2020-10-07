معركة انتخابية بالدائرة الثانية فى دمياط بعد اندماج كفر سعد والزرقا وفارسكور

دمياط عبده عبد البارى

تشهد الدائرة الثانية بدمياط معركة انتخابية مختلفة للدورة التشريعية لانتخابات البرلمان 2021، وذلك بعد توسعها حيث تضم مراكز كفر سعد والزرقا وفارسكور وفق قانون تقسيم الدوائر والذى أقره مجلس النواب مؤخرا، لتصبحان دائرة واحدة ممثلة بمقعدين فقط فى المجلس المرتقب، وهو ما يعنى وجود منافسة شرسة للغاية.

ومن المنتظر أن تكون المنافسة لها طابع آخر بين المرشحين على هذه الدائرة ليحاول كل منهم حصد أكبر عدد من الناخبين لصالحه، ويعمل النواب الحاليين على استعراض ما قدموه من أعمال خلال مجلس النواب الحالى، وما يعتزمون استكماله حال حصدهم الفوز.

وتشهد هذه الدائرة حضورا أكثر للمرشحين المستقلين البالغ عددهم 43 مرشحا بعكس 6 فقط المنتمين للأحزاب السياسية، حيث يخوض من المرشحين بصفة حزبية 6 مرشحين يمثلون عن 4 أحزاب وذلك من أصل 49 مرشحا يدفعون بأسمائهم على هذه الدائرة.

وفى مركز كفر سعد تشهد صراعا على صفيح ساخن بين كلا من النائب الدكتور أبو المعاطى مصطفى والمرشح حسن عبد الوهاب وسمير التلبانى مرشح حزب مستقبل وطن بمركز كفر سعد ومجدى حطب الشهير بالعمدة والسيد شعير ابن قرية كفر الغاب وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط.

وفى مركز كفر الزرقا هناك اكثر من مرشح منهم النائب الأسبق محمد قابيل البنا أمين حزب الشعب الجمهورى وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط و الدكتور محمود مشعل و اللواء مجدى اللوزى رئيس جهاز الرياضة العسكرى.

وكانت محكمة دمياط الابتدائية، قد أعلنت الكشوف النهائية لمرشحى مجلس النواب لدورته المقبلة، والذين سيخوضون السباق الانتخابى على مقعدين.

وجاء توزيع المرشحين بالدائرة الثانية 49 مرشحا، بينهم سيدة واحدة وهم : مجدى محمود البساطى، سمير محمد التلبانى، جابر أحمد النادى، أبو المعاطى مصطفى أبو المعاطى، محمد السعيد غزى، محمود محمد مشعل، مجدى الحسينى حطب، عماد أحمد عرنسه، بكر محمد ابو سمك، فاطمة سامى توكل، خالد محمد سلامة، عمرو محمد شاهين، خالد عاطف رياض، عزيز محمد الشامى، طارق سعد راشد، مجدى محمد اللوزى، حسن عبد الوهاب عيسى، محمد صبرى البادى، أمير عبد الهادى الصديق، محمد السيد الشهاوى، كريم ابراهيم عابد، أمينة السيد زيادة، أحمد رضا صابر، وليد محمد الجوهرى، محمد فكرى بشتو، ثروت عكاشة عشرة، محمد رأفت عبد العال، صلاح الدين دعبس، وليد محمود عبد الهادى، ابراهيم الشحات ابو زيد، فارس احمد غالى، سعد عبد الراضى البساطى، سعد محمد فرحات، محمد على الجيوشى، رجب محمد الزكى، وائل عارف الحديدى، محى الدين الهنداوى، عبده عيد عبد السلام، احمد اسماعيل المنجى، محمد ابراهيم مغازى، السعيد احمد رمزى، محمد عبد القادر جرون سليمان محمود خليل، عصام صبرى بشتو، جمال مسعد الزينى، تامر عوض السنباطى، محمد لبيب البنا، السيد عبد الحميد شعير، ياسر محمد العبد.