اليوم السابع
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مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بميدان الرماية.. صور

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 02:31 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بميدان الرماية.. صور حادث مروري في ميدان الرماية
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

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لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرين، آثر حادث انقلاب ميكروباص بميدان الرماية اتجاه الهرم، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى الهرم، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مرورى بميدان الرماية، وانتقل رجال المرور الى المكان ويتم تسيير حركة السيارات بطريق الفيوم والرماية. 
 
وعززت الإدارة العامة لمرور الجيزة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع المحافظة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.
 
 
حادث مرورى في ميدان الرماية (1)
حادث مرورى في ميدان الرماية 

حادث مرورى في ميدان الرماية (2)
حادث مرورى في ميدان الرماية 

حادث مرورى في ميدان الرماية (3)
حادث مرورى في ميدان الرماية 

حادث مرورى في ميدان الرماية (4)
حادث مرورى في ميدان الرماية 

حادث مرورى في ميدان الرماية (5)
حادث مرورى في ميدان الرماية 

حادث مرورى في ميدان الرماية (6)
حادث مرورى في ميدان الرماية 

حادث مرورى في ميدان الرماية (7)
حادث مرورى في ميدان الرماية

حادث مرورى في ميدان الرماية (8)
حادث مرورى في ميدان الرماية

حادث مرورى في ميدان الرماية (9)
حادث مرورى في ميدان الرماية

حادث مرورى في ميدان الرماية (10)
حادث مرورى في ميدان الرماية 

 

 


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