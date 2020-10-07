مستشار الرئيس للشئون الصحية: اختفاء كورونا غير متوقع على المدى القريب

كتب - محمد شرقاوى

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحة، إن لقاح كورونا في المرحلة النهائية ومصر تضمن حصتها في حال اعتماده، ومؤكدا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن نسبة انتقال عدوى كورونا بين البشر ستقل مع انتشار اللقاحات، مضيفا أن اختفاء فيروس كورونا بيأخذ وقت ولاأحد يمكن توقعه.

وتابع محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحة، إن اختفاء وباء فيروس كورونا غير متوقع على المدى القريب، مضيفا أن مرض أنفلونزا الخنزير لم ينتهى تماما، ولكن عندما وجد له علاج، وتحول إلى أنفلونزا موسمية، وعند أخذ العلاج يخف المريض من المرض.