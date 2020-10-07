لبنى السادات: فؤجئنا بالبيان الأول للحرب ولم يكن هناك مؤشرات لدينا عن إندلاعها

كتب عامر مصطفى

استضافت الإعلامية لميس الحديدي، بمناسبة الذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر العظيمة عائلة الرئيس الأسبق الراحل محمد أنور السادات، عبر برنامجها "كلمة أخيرة" والمذاع على شاشة "ON"وكشف اللقاء الذى ضم قرينة الرئيس الراحل وأولاده كشف الستار عن العديد من الأسرار والكواليس الخاصة بالرئيس السادات بطل الحرب والسلام.فى منزله .

وقالت لبنى السادات، والتى كشفت عن ذكرياتها فى يوم السادس من أكتوبر فى عام 1973، حيث اكدت أنها كانت فى المنزل برفقة أسرتها وفوجئت مع افراد اسرتها بالبيان العسكرى الأول، قائلة:" ماحدش فينا كان فاتح التلفزيون فوجئنا بالناس بتقول إلحقوا إلحقوا إفتحوا البيان العسكرى الأول إتخضينا ومكنش حد مصدق وكان عمرى وقتها فى حدود 20 سنة فى السنة الدراسية الثانية من الحياة الجامعية".

وتابعت فى لقائها مع برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة " ON" قائلة " لم نشعر وقتها أن ثمة ترتيبات أو مؤشرات تجاه اندلاع الحرب".

وتستذكر لبنى ذكريات غتيال والدها فى السادس من أكتوبر من عام 1981، قائلة:" كنت فى منزلى واشاهد العرض العسكرى وفجأة انقطع الارسال ولم أفهم شيء لكنى استشعرت أن ثمة مكروه مس والدى واول حاجه قلتلها بابا وكلمت أختى نهى وجريت أنا وهيا لانها كانت فى بيتها برفقة زوجينا وقدمنا إلى منزل والدى ثم توجهنا لمستشفى المعادى.