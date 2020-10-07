صور للشاب المقتول على يد بلطجى بسلاح أبيض فى المحلة

الغربية مصطفى عادل

ينشر اليوم السابع صورة الشاب محمد الششتاوى مقيم مدينة المحلة الكبرى بمحافظه الغربية، والذى قتل على يد أحد البلطجية بسلاح أبيض مساء أمس الثلاثاء بمنطقة مصنع القاضى دائرة قسم ثالث المحلة.

كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من العقيد هشام نوار مأمور قسم ثالث المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة من مستشفى المحلة العام بوصول شاب يدعى محمد الششتاوى مصاب بجرح نافذ ووفاته فور وصوله إلى المستشفى.

انتقل الرائد محمد نصر رئيس مباحث القسم وضباط المباحث لمكان البلاغ وتبين قيام شاب بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض وفر هاربًا، لخلافات بينهما، تحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.