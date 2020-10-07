شاهد عيان بحادث انقلاب ميكروباص بميدان الرماية يكشف تفاصيل الواقعة.. فيديو

كتب سليم على

قال سعيد حامد، سائق تاكسي أحد شهود عيان حادث انقلاب ميكروباص بميدان الرماية، إن سائق سيارة ملاكى كان يسير بسرعات جنونية اصطدم بسيارة ميكروباص وفر هاربا، وتسبب فى انقلاب السيارة مما أدى إلى إصابة الركاب ووقوع متوفين. وأضاف أن السائق فى بداية الأمر وقف بجانب الطريق وبعدما شاهد المصابين والمتوفين حاول الهرب ولكن لاحقته حتى شارع الهرم واصطدم بسيارتى ولكن نجح ضباط المرور فى ضبطه.

وأضاف حامد، أنه من شدة انحراف الميكروباص انقلب فى الاتجاه الآخر و تم مطاردة سائق السيارة والقبض عليه بشارع الهرم وهرعت سيارات الاسعاف الى موقع الحادث وتم نقل 3 متوفين وباقى المصابين الى المستشفى، وقام ونش مرورى برفع الميكروباص.

وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مرورى بميدان الرماية، وانتقل رجال المرور الى المكان ويتم تسيير حركة السيارات بطريق الفيوم والرماية.

وعززت الإدارة العامة لمرور الجيزة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع المحافظة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.