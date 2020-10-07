زوجة المتهم بحبس والدته: اعتبرها أمى الثانية وشقيقات زوجى تعدين علىّ أكثر من مرة

الغربية عادل ضرة - مصطفى عادل

أكدت أم عبد الحميد، زوجة المواطن المتهم بحبس والدته بالمنزل لمدة عام، وفقا للبلاغ المقدم ضده من شقيقته، أن والدة زوجها هى أم لها خاصة أنها غريبة عن القرية وتقوم برعايتها رعاية خاصة وقضاء حاجتها وتسهر بجانبها وتلبية طلباتها.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنها تعرضت للإهانة عدة مرات من شقيقات زوجها وطلبت منه أن يغلق عليها الباب من الخارج حال خروجه من المنزل لحين عودته حتى لا يدخل عليهم أحد.

وأشارت إلى أن الباب الذى صورته شقيقات زوجها هو باب الجراج الخاص بالتروسيكل الخاص بزوجها أما الباب الثانى ملاصق له ويدخلون ويخرجون منه.

وأمرت نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية، إخلاء سبيل مصطفى بيومى جوهر، المتهم بحبس والدته لمدة عام، فى البلاغ ضده من شقيقته تتهمه بحبس والدتهما طمعا فى معاشها.