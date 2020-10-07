وبحسب البيان فإنه "في 7 أكتوبر وبحوالي الساعة 13.20، اشتعلت النيران في الأعشاب المحيطة بمستودع تخزين الذخائر بالمنطقة العسكرية الغربية الواقعة في منطقة حرجية بالقرب من قرية Zheltukhino في منطقة ريزان، وساهمت الرياح الشديدة بانتشار الحريق إلى موقع تخزين ذخيرة المدفعية".

وأكد البيان أن فرق الإطفاء قامت بإخماد الحريق كما تم إجلاء الموظفين والمدنيين من مكان الحادث، ولم تقع أي إصابات إثر اندلاع الحريق.