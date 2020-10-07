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جماعة الإرهاب.. تقرير يكشف دور التنظيم الدولى للإخوان فى نشر الفوضى والعنف

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 12:08 ص
جماعة الإرهاب.. تقرير يكشف دور التنظيم الدولى للإخوان فى نشر الفوضى والعنف عنف جماعة الإخوان الإرهابية - صورة أرشيفية
كتب محمود العمرى

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لا تزال جماعة الإخوان تواصل إرهابها من خلال الحركات التى خرجت من هذه الجماعة، لنشر الفوضى والعنف فى البلاد، بدعم وتمويل من التنظيم الدولى للإخوان وقطر، والعمل على نشر الشائعات والأكاذيب ضد الدول لتهديد أمنها واستقرارها، وذلك عبر التمويلات التى تحصل عليها الجماعة من الدول المعادية لمصر، وعلى رأسها دويلة قطر.

وكشف تقرير بالفيديو الحركات الإرهابية التى يقوم التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية بدعمها وتمويلها، والدور الذى تقوم به تلك الحركات فى نشر الإرهاب والفوضى فى البلاد، والبيانات التى أصدرتها هذه الحركات الإرهابية، ودعم قيادات جماعة الإخوان لهم، وأدلة أن هذه الحركات الإرهابية نشأت من رحم جماعة الإخوان.

 


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