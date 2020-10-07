اليوم السابع
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تكثيف أعمال النظافه والتجميل و إزالة ملصقات بمدن و مراكز الشرقية (صور)

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 01:26 م
تكثيف أعمال النظافه والتجميل و إزالة ملصقات بمدن و مراكز الشرقية (صور) حملة لإزالة القمامة والمخلفات وتجميل الشوارع بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف حملات النظافة العامة والتجميل ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وصيانة أعمدة الإنارة والبلدورات والأرصفة ورفع كل الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والرصيف وفتح الحركة المرورية أمام عبور السيارات وتأمين المواطنين.

قامت رئاسة حى اول الزقازيق برفع القمامة من شارع فاروق وشارع العشرين وشارع الجيش والحلقه وكوبرى ابو عميره وشارع الفلوجه وشارع سعد زغلول وشارع المعهد الدينى وشارع الحسنيه وشارع الدلتا عبداللطيف و إزالة ملصقات من الشوارع. 

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع ادارة تحسين البيئة ومشرفين وعمال الوردية المسائية بحملة نظافة بالمناطق الآتية ( الزراعة ، دوران الشوبك ، طريق موقف المنصورة، المنصورة ، شارع الغشام ، شارع طلبة عويضة ، طريق الزرقية ) شملت الاعمال رفع تراكمات القمامة ونقلها الى الاماكن المخصصة لها.

كما واصلت الوحدات المحلية جهود النظافة اليومية ، فقامت الوحدة المحلية بالعصلوجى بالعمل على رفع كفاءه الطرق بالوحدة ،كما إستأنفت الوحدة المحلية بالشويك عمليات النظافة على الطريق العام الزقازيق -ابو حماد ، وتحت اشراف رئيس الوحده المحليه بشيبه تم القيام بحملة نظافة موسعة بطريق الزقازيق- القنايات ، وكذلك قامت الوحدة المحلية ببردين بأعمال النظافة اليومية على الطريق العام الزقازيق - بلبيس والعكس .

كما قامت رئاسة مدينة القنايات بنقل مخلفات النظافة الى النقطة الوسيطة ومن ثم الى المقالب العمومية حرصا على سلامة المواطنين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبوكبير بتكثيف حملات النظافة ورفع القمامة وتمهيد ورش الطرق وتنسيق ورى البساتين بنطاق المدينة باستخدام معدات الحمله الميكانيكية من لوادر وجرارات وسيارات وباستخدام معدة الجليدر القيام بحملة نظافة مكثفة جابت شوارع المدينة كما تم رفع السفوحات والأتربة وتمهيد ورش الشوارع .

كما شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم برفع تجمعات القمامة من الصناديق والشوارع الجانبية ( ش النصر - ش ميت غمر - الطريق الدائرى المؤدى لموقف الزقازيق - ش حديقة الطفل من اول موقف السرفيس حتى ميدان الشهداء - ش عزبة عمران - الطريق الدائرى المؤدى للساحة الشعبية - خلف مجلس المدينة - امام المركز التكنولوجى - امام مركز الشرطة - ارض الكفراوى - موقف مصر - امام صيدلية عايدة - ش المعهد الدينى - ش البنك الاهلى - امام استراحة رئيس المركز - امام المستشفى - ش التامين الصحى - ميدان الحصان - ش المحكمة - ش العبور - ش ميت غمر - شارع ٢٣ يوليو ) ، بالاضافة الى استكمال اعمال الرش والتطهير بعدد من شوارع المدينة وتطهير الصناديق بعد تفريغها من القمامة.

وشنت رئاسه مركز ومدينة فاقوس حملات موسعة للنهوض بقطاعات المدينه المختلفة من تجميل ونظافة ورفع السفوحة من الشوارع واعمال متنزهات بجانب الرش واشتملت الأعمال على نظافة المناطق الآتية على مدار اليوم ( المنشية - أنقيزة - منيه المكرم - الساحة الشعبية - كفرالبلاسى - احمد حلمى) لرفع اكبر قدر من القمامه والمخلفات وتغطية جميع الشوارع لرفع كفاءة منظومة النظافه والتى تتضمن ( أسفل مزلقان الهاويس - الإنتاج - صبحى المنيسى - الجلاء - ترعه المنيا - مدارس الصنايع - أبو دهشان - خلف مسجد الإمام ) ، كما تم رفع مخلفات قمامه وهدم مبانى باللودر الصغير ومعدات الحمله الميكانيكية منطقة كفر البلاسى شارع المختون وطريق مقابر كفر البلاسى ورفع اتربه وسفوحه مدخل المدينة بالعمال وإستكمال قص وتهذيب الأشجار بشارع المجلس وتصليح الشوارع بالجليدر طريق مضرب الارز والترعه الديدامونيه وقريه جهينه البحريه وغسيل بلدورات وأرصفة السوق الجديد قبل تسكينه ورش شوارع المدينه شارع الإنتاج و مدخل المدينة.

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حملة لإزالة القمامة والمخلفات وتجميل الشوارع بالشرقية

 

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حملة لإزالة القمامة والمخلفات وتجميل الشوارع بالشرقية

 

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حملة لإزالة القمامة والمخلفات وتجميل الشوارع بالشرقية

 

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حملة لإزالة القمامة والمخلفات وتجميل الشوارع بالشرقية

 


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