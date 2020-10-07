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تفاصيل تدريب طلاب من الجامعات فى الوكالة المصرية للفضاء

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 08:54 م
تفاصيل تدريب طلاب من الجامعات فى الوكالة المصرية للفضاء الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إن من أهداف وكالة الفضاء المصرية هو بناء الكوادر المصرية القادرة على العمل فى تكنولوجيا الفضاء، متابعا: انتهجنا هذا النظام منذ عدة سنوات حيث نعلن عن تدريب صيفى كل عام للطلاب من الكليات المتخصصة فى تكنولوجيا الفضاء.

وأضاف الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، فى تصريحات لبرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن: يتقدم إلينا أعداد كثيرة من الطلاب، ونقوم بعمل تصفية لهم كما أننا نأخذ أوائل الطلاب بعدما ينتهون من كلياتهم ونقوم بتعينهم في الوكالة.

وتابع الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية: نعطى فرصة للشباب فى الجامعات كى يؤدى شغل فعلى فى تكنولوجيا الفضاء بعد انتهاء كلياتهم، حيث نستثمر فيهم، موضحا أنه يتم اختيار الكفاءات من الطلاب من أجل تدريبهم فى وكالة الفضاء المصرية.


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