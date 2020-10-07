تسجيل 55 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى موسكو

كتب أحمد عرفة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 55 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو، ما يمثل قفزة حادة لهذا المؤشر على أساس يومي.

ووفقًا لموقع روسيا اليوم، أكد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو ارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 55 حالة جديدة، مشيرًا إلى أنه تم تأكيد إصابة الضحايا بالالتهاب الرئوي وخضعوا لفحوص أثبتت إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا.

ولفت مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو إلى أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 5497 شخصا، بعد أن كانت 5442 في الإحصائية السابقة.