اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 03:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

انتبه.. 3 حيل لخطف موبايلك فى الشارع (فيديو )

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 12:57 ص
انتبه.. 3 حيل لخطف موبايلك فى الشارع (فيديو )
كتب محمد فهيم عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طرق وحيل عديدة يلجأ إليها اللصوص لسرقة الهواتف المحمولة من المارة فى الشارع، مستغلين سهو وانشغال المواطنين بالتحدث من خلال الهاتف.
 
وهناك طرق عديدة لسرقة الهواتف فى الشارع من المارة، ولعل أبرز هذه الطرق 3 طرق مميزة نحاول من خلال هذا التقرير أن نرصدها لك عزيزى القارئ. 
 
وتعتمد فكرة سرقة الموبايل على مراقبة ضحيتهم لفترة، وعند اطمئنانهم أنه فى الحديث مع شخص ما أو استخدام تليفونهم المحمول دون التركيز فى الطريق، يقومون بمباغتته وسرقة الموبايل من خلال "خطفه" والهروب مسرعين.
 

موبايل

سرقة

هاتف

لصوص

سرقة الموبايل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة