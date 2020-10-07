انتبه.. 3 حيل لخطف موبايلك فى الشارع (فيديو )

كتب محمد فهيم عبد الغفار

طرق وحيل عديدة يلجأ إليها اللصوص لسرقة الهواتف المحمولة من المارة فى الشارع، مستغلين سهو وانشغال المواطنين بالتحدث من خلال الهاتف.

وهناك طرق عديدة لسرقة الهواتف فى الشارع من المارة، ولعل أبرز هذه الطرق 3 طرق مميزة نحاول من خلال هذا التقرير أن نرصدها لك عزيزى القارئ.

وتعتمد فكرة سرقة الموبايل على مراقبة ضحيتهم لفترة، وعند اطمئنانهم أنه فى الحديث مع شخص ما أو استخدام تليفونهم المحمول دون التركيز فى الطريق، يقومون بمباغتته وسرقة الموبايل من خلال "خطفه" والهروب مسرعين.