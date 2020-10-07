اليوم السابع
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خالد صلاح
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القضاء اليونانى يدين حزب "الفجر الذهبى" اليمينى

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 11:08 م
القضاء اليونانى يدين حزب "الفجر الذهبى" اليمينى أحداث العنف فى اليونان
أ ش أ

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أدانت محكمة يونانية الأربعاء حزب "الفجر الذهبي" موضحتة أنه منظمة إجرامية متخفية، في حكم قوبل بالبهجة في اليونان وخارجها وقد يحمل تداعيات على أحزاب اليمين المتطرف في جميع أنحاء أوروبا.
 
وذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني أن المحاكمة التي بدأت في أبريل 2015 أنهتها رئيسة المحكمة ماريا لبينيوتي قائلة إن المحكمة خلصت إلى أن 7 من النواب السابقين لحزب الفجر الذهبي بما فيهم مؤسس الحزب نيكولاس ميكالولياكوس قادوا منظمة قاتلة، كما وجدت أن بقية النواب مذنبين بالمشاركة في هذه العصابة.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن عشرات الآلاف من الناس احتشدوا قرب مجمع المحاكم في أثينا قبل الحكم الذين ثاروا بالبهجة وصيحات القبول مع ظهور الأخبار عن إدانة الحزب، مضيفة أن العديد من المجتمعين انطلقوا في تصفيق عفوي بمجرد قضاء المحكمة المكونة من 3 قضاة بإدانة حزب الفجر الذهبي بتشغيل عصابة من فرق القتل المُصممة للقضاء على الأعداء.
 
ومن جانبها، قالت الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو إن الحكم يعتبر يوم هام في تاريخ الديمقراطية ودليل على أن المؤسسات اليونانية قادرة على صد أي محاولة لتقويضها.

اليونان

القضاء اليونانى

حزب الفجر الذهبى

حزب يمينى

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