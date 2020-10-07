اليوم السابع
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الحكومة الإسرائيلية تمدد قرار فرض الإغلاق الشامل لمدة أسبوع بسبب كورونا

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 02:18 م
الحكومة الإسرائيلية تمدد قرار فرض الإغلاق الشامل لمدة أسبوع بسبب كورونا نتنياهو
كتب- هاشم الفخراني

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صادقت الحكومة الإسرائيلية على تمديد العمل وفق تعليمات حالة الطوارئ الخاصة، أسبوعا إضافيا مما يتيح فرض قيود على الفعاليات الجماهيرية، وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن القرار جاء على خلفية ارتفاع الإصابات اليومية المتزايدة بفيروس كورونا المستجد"كوفيد 19"، التي أصدرتها وزارة الصحة حول انتشار الوباء خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة.

 

وأشار تقرير وزارة الصحة الى أن حوالي 185 تجمعا سكنيا في إسرائيل مصنفا بالأحمر أي تمثل أماكن لانتشار الوباء وأن نسبة اشغال الاسرّة في اقسام كورونا بمختلف المستشفيات تصل الى 79%.

 

وحذرت وزارة الصحة من انه اذا ما استمر نقل المرضى الذين توصف حالتهم بالخطيرة بوتيرته الحالية، فان جودة العلاج الطبي المقدم في المستشفيات قد تتضرر مما قد يذهب الى حد وفاة مرضى.


إسرائيل

تل ابيب

فيروس كورونا

كورونا

نتنياهو

الحكومة الإسرائيلية

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