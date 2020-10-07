التسويق الفاسد.. شركة تروج لـ"أبلكيشن" يحرض على الشك بين الأزواج.. صور

كتب على عبد الرحمن

سقطة جديدة لإحدى شركات تطبيقات هواتف المحمول، التي تبحث عن زيادة أعداد الزوار، حتى ولو كان على حساب القيم الأخلاقية والأعراف المجتمعية، حيث أعلنت إحدى الشركات عن تطبيق على الهواتف المحمولة زعمت قدرته على تحديد مكان أى شخص فى العالم من خلال رقم هاتفه المحمول.

التطبيق بث مقطع فيديو تعريفي حمل في مضمونه دعوة صريحة وتحريض للأزواج للشك فيما بينهم والترويج لأن الزوجات يخن أزواجهن ويكذبن عليهم، حيث روجت الشركة للتطبيق من خلال سيدة تظهر في غرفة نوم مع عشيقها داخل أحد الفنادق وترتدى ملابس خليعة، ويحاول زوجها الاتصال بها إلا أنها ترفض الرد، ثم يراسلها زوجها عبر تطبيق واتس آب ويسألها عن سبب عدم ردها عليه، فإذا بها تكذب عليه وتدعى أنها في اجتماع، ليفتح الزوج التطبيق ويدخل رقم هاتفها ويكتشف أنها مع شخص غريب داخل غرفة نوم بأحد الفنادق.

الفيديو الدعائي للتطبيق الذى يزعم قدرته على تحديد مكان أي شخص بهذه الدقة الفائقة، يتعارض تمامًا مع القيم الأخلاقية ويحاول هدم الثوابت المجتمعية، ويحمل دعوة صريحة لبث روح الشك والريبة بين الأزواج، ليمثل رمزًا للدعاية الفجة والوضعية لمثل هذه الشركات.























