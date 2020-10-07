اعتقال 4 أشخاص بعد ضبط نحو 600 كيلو كوكايين بـ18 مليون يورو فى جويانا بفرنسا

كتب أحمد علوى

قال المدعي العام في فورت دي فرانس (مارتينيك) الفرنسية رينو جوديول، إنه تم اعتقال أربعة أشخاص، بعد ضبط حوالي 600 كيلوجرام من الكوكايين في جويانا. وفي إشارة إلى ضبط نحو600 كيلوجرام بحوذتهم، فقد أعلن قاضي التحقيق أنه تم العثور على " 594 كيلوجراما " وهى الكمية الإجمالية من الكوكايين " بالقرب من ميناء ديجراد دي كان "، بقيمة تقدر بـ " 18 مليون يورو على الأقل ".

وكان أربعة أشخاص احتجزوا لدى الشرطة، وهم موضوع مذكرة توقيف يوم الإثنين، لإحضار قاضي التحقيق إلى مارتينيك قبل سجنهم مساء الإثنين في جويانا وهم بانتظار نقلهم المقرر "هذا الأسبوع ".

والمدعي العام ، فهو المسؤول عن هذه القضية في مارتينيك حيث يوجد الاختصاص الأقاليمي المتخصص لهذا النوع من الاتجار. وأوضح جوديول أن " هذه المنظمة الإجرامية أنشأت شبكة لنقل الكوكايين بين سورينام وأوروبا ، مروراً بالبنية التحتية لميناء جويانا ".

وأضاف أن المشتبه بهم كانوا يستعدون لدمج المخدرات في حاويات تنقل البضائع بشكل قانوني ، مضيفًا أن هذه ليست أول عملية من هذا النوع في جويانا.

يمثل تهريب الكوكايين بين جويانا وباريس ما بين 15 و 20٪ من حالات الدخول إلى الأراضي الفرنسية ، وفقًا لتقرير برلماني قدمه في منتصف سبتمبر، أنطوان كرم ، عضو مجلس الشيوخ من جويانا.