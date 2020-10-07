إصابة عاملين بطلقين ناريين فى مشاجرة بالبلينا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصيب عاملين بطلق نارى بالفخذ والزراع فتحتى دخول وخروج على إثر وقوع مشاجرة بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط المشاركين فيها والسلاح المستخدم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب والمقدم أسامه طنطاوى وكيل الفرع والرائد محمد أبوالعطى رئيس مباحث مركز شرطة البلينا بوجود مشاجرة بين طرف أول أحمد ج ا م ا 29 سنة عامل مصاباً " طلق ناري بالفخذين فتحتي دخول وخروج " ومحمد ج ا م ا - 25 سنة عامل مصاباً " طلق ناري بالذراع الأيسر فتحتي دخول وخروج " وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبين طرف ثان الأمير م ع ح 41 سنة سائق ومنصور ح م ح 25 سنة عامل والطرفان يقيمان بذات الناحية وتم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية آلية عيار 7.62 × 39 وبسؤالهما اتهم الطرف الأول الطرف الثاني بالتعدي عليهما وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزة الثاني وإحداث إصابتهما بسبب خلافات سابقة بينهم علي الجيرة ولهو الأطفال تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.