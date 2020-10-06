كورونا يواصل هجماته.. تقرير أمريكى: الشباب عرضة لمتلازمة التهابية خطيرة

كتبت هند عادل

يواصل فيروس كورونا هجماته على البشر، ولم يعد كبار السن فقط هم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة عند التقاط عدوى كورونا، ولكن كشف تقرير لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC أنه يمكن للشباب الحصول على حالة تشبه حالة كاواساكي التي تهدد الحياة والمرتبطة بـ COVID-19 حيث يموت شخصان على الأقل فوق 18 عامًا بسبب الحالة الالتهابية التي أودت بحياة 20 طفلًا أمريكيًا.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية في وقت سابق من هذا العام، بدأت حالات الإصابة بمتلازمة التهابية غامضة عند الأطفال (MIS-C) مرتبطة بالتعرض لفيروس كورونا، منذ يونيو الماضى، تم تشخيص ما لا يقل عن 27 بالغًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بحالة مشابهة تسمى MIS-A، من بين 16 مريضًا توفرت البيانات عنهم ، كان لديهم جميعًا أدلة على وجود تأثيرات على القلب مثل عدم انتظام ضربات القلب أو اختلال وظيفي في أحد البطينين، ويجب إدخال عشرة مرضى إلى وحدة العناية المركزة مع ثلاثة يحتاجون إلى التنفس الصناعى وموت اثنان بسبب الحالة.

وتوصل تقرير جديد إلى أن الحالة الالتهابية النادرة المرتبطة بالأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا يمكن أن تكون قاتلة للبالغين أيضًا، وحذر الأطباء من إصابة الشباب في أوروبا وأمريكا بالحمى والطفح الجلدي وتورم الغدد الذين تم تشخيصهم بـ COVID-19.، وتم نشر العديد من تقارير وسلسلة الحالات لحالة مشابهة تُعرف باسم "متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند البالغين" (MIS-A).

كشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن ما لا يقل عن 27 شخصًا فوق سن 18 في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يعانون من هذه الحالة ويمكن أن يؤدي إلى دخول المستشفى وحتى الموت.

في البداية ، ظهر الاضطراب ، المعروف باسم "المتلازمة الالتهابية متعددة الأنظمة لدى الأطفال" (PMIS) أو "متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال" (MIS-C) فقط عند الأطفال، كان يعتقد في الأصل أنه مرتبط بمرض كاواساكي ، وهي حالة تسبب التهاب في جدران الأوعية الدموية وتؤثر في الغالب على الأطفال دون سن الخامسة، تم الإبلاغ عن الحالات لأول مرة في بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا في أبريل 2020 وبدأت في الظهور في الولايات المتحدة في مايو، تم تأكيد أكثر من 1000 حالة في جميع أنحاء البلاد وتوفي ما لا يقل عن 20 طفلاً، ويصاب غالبية الأطفال والمراهقين بـ MIS-C بين أسبوعين وأربعة أسابيع بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح تقرير CDC أن الشباب الذين تعرضوا لموجه التهابية مرتفعة عانوا من أعراض الحمى والسعال والغثيان والقيء والإسهال، وكان لدى جميع المرضى آثار في القلب مثل عدم انتظام ضربات القلب أو ارتفاع مستوى التروبونين أو اختلال وظيفي في أحد البطينين.

وأوضح خبراء مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن مرضى MIS-C يعانون من الإصابة بمشاكل تنفسية خطيرة تعرض حياتهم للخطر وحاجتهم إلى أجهزة التنفس الصناعى.