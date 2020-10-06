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سفير واشنطن: الاستثمارات الأمريكية وفرت خدمات مياه محسنة لـ140 ألف مصرى

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 11:13 م
سفير واشنطن: الاستثمارات الأمريكية وفرت خدمات مياه محسنة لـ140 ألف مصرى جولة القاهرة القديمة
كتب محمد تهامى زكى

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اصطحب جوناثان كوهين، السفير الأمريكى فى القاهرة، القائم بأعمال إدارة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون بارسا، فى جولة بالقاهرة القديمة، حيث نشر حساب السفارة الأمريكية عبر تويتر، اليوم الثلاثاء، صورًا من الزيارة.

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ونقل حساب السفارة، تصريح السفير كوهين، التى قال فيها إن الاستثمارات الأمريكية أدت إلى خفض المياه الجوفية، وتوفير خدمات مياه محسنة لنحو 140 ألف مصرى، والحفاظ على المواقع التاريخية للأجيال القادمة.
 
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وكان السفير الأمريكى فى القاهرة جوناثان كوهين، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، افتتحا مؤخرا، مشروع إنشاء توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بالحبيل، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بحضور الدكتور عماد أبو العزايم الأمين العام لمحافظة الأقصر، واللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، واللواء أشرف منير نائب مدير أمن الأقصر.
 
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يذكر أن مشروع إنشاء توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بالحبيل، سيسهم فى استيعاب التوسعات المستقبلية لمشروعات الصرف الصحى فى القرى والنجوع والمناطق المحرومة فى الأقصر والبياضية خلال العشرين عامًا القادمين.
 
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