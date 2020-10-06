سفير واشنطن: الاستثمارات الأمريكية وفرت خدمات مياه محسنة لـ140 ألف مصرى

كتب محمد تهامى زكى

اصطحب جوناثان كوهين، السفير الأمريكى فى القاهرة، القائم بأعمال إدارة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون بارسا، فى جولة بالقاهرة القديمة، حيث نشر حساب السفارة الأمريكية عبر تويتر، اليوم الثلاثاء، صورًا من الزيارة.





ونقل حساب السفارة، تصريح السفير كوهين، التى قال فيها إن الاستثمارات الأمريكية أدت إلى خفض المياه الجوفية، وتوفير خدمات مياه محسنة لنحو 140 ألف مصرى، والحفاظ على المواقع التاريخية للأجيال القادمة.