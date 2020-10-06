اليوم السابع
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حبس نصاب بسوهاج استولى على 5 ملايين جنيه بزعم توظيفها فى الاستثمار العقارى

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 07:30 م
حبس نصاب بسوهاج استولى على 5 ملايين جنيه بزعم توظيفها فى الاستثمار العقارى حبس - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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قرر المستشار علاء السيد ، رئيس نيابة طهطا بإشراف المستشار أحمد عبد الباقي ، المحامى العام لنيابات شمال سوهاج حبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري مقابل ارباح شهرية ثابتة.

 

وترجع الواقعة عقب ورود بلاغ للعميد صلاح أبوسحلى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد ضد صاحب شركة استثمار عقاري بناحية طهطا لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين مقابل توظيف أموالهم في مجال الاستثمار العقاري وعدم قيامه بدفع الأرباح الشهرية المتفق عليها.

 

وأكدت التحريات صحة المعلومات وأضافت بأن المتهم "ح.ع.م " 45 سنة ويعمل  موظف استولى على مبالغ مالية  بلغت 5 ملايين جنيه عدد من الأشخاص مقابل توظيف أموالهم في مجال الاستثمار العقاري بأرباح شهرية 4% إلا أنه لم يف بما وعد ورفض رد المبالغ ، وعقب تقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه .

 

 


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