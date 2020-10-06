بلدة لوسيرنا الإيطالية تعرض الإقامة المجانية بها لمدة 4 سنوات.. صور

وكالات

انتقال للإقامة في بقعة وسط الطبيعة البكر مجانا رغبة تراود العديد من الأشخاص حول العالم، الحلم أصبح تحقيقه متاحا بفضل مبادرة بلدة جبلية إيطالية مقابل العمل التطوعي، وأنشأت لوسيرنا، وهي بلدة صغيرة تقع في مقاطعة ترينتو بشمال إيطاليا مبادرة تهدف إلى إتاحة بعض المنازل مجانا لمجموعة من الأشخاص لمدة 4 أعوام، في مقابل قيامهم بالأعمال التطوعية بها.



بلدة لوسيرنا الإيطالية

ووفقا لموقع "greenme" الإيطالي، تخيل العيش في بقعة من الهدوء في وسط جبال ووديان ترينتينو على المنحدرات الجنوبية لهضبة كبيرة على ارتفاع 1350 مترا، في بلدة يسكنها فقط حوالي 300 شخص، وسط المساحات الخضراء.



لوسيرنا الإيطالية

"تعال للعيش في لوسيرنا وتصبح جزءا من مجتمعنا"، هذا هو شعار المبادرة التي تهدف إلى عكس اتجاه النزوح السكاني الخطير لهذه المنطقة وتعزيز الأصول العقارية العامة غير المستخدمة، وجاء في البيان الصحفي الرسمي للمبادرة: "توفر المبادرة للعائلات الشابة الظروف المثالية لتصبح مستقلة، وبناء مشروع حياة للأزواج والمساهمة في تنمية وإعادة حياة منطقة جبلية".



بلدة لوسيرنا

ومن بين متطلبات التقديم للمبادرة التي ستنتهي في 3 أغسطس المقبل والتي تستهدف 4 عائلات شابة مع أو بدون أطفال، ويرغبون في المشاركة في بناء حياة جديدة داخل مجتمع لوسيرنا، أن تكون أعمارهم أقل من 40 عاما، كما يجب أن يكون لدى كل أسرة الحد الأدنى من الدخل، ليكون فى استطاعتها إعالة نفسها ماديا، ستحصل العائلات الأربع المختارة على 4 منازل مجانا، وسيتعين عليها دفع التكاليف المتعلقة بالمرافق فقط، في مقابل قيامهم بالأنشطة التطوعية المفيدة، من وظائف الصيانة الصغيرة إلى المساعدة فى الواجبات المنزلية، وحتى دروس اليوجا.