الفحص الطبى يظهر عدم معاناة السيدة جازية من أمراض.. ويؤكد: حالتها الصحية جيدة

الغربية عادل ضرة

نقلت سيارة إسعاف السيدة جازية رسلان، مساء اليوم الثلاثاء، والدة المواطن مصطفى بيومي جوهر، الذي تم إخلاء سبيله من سراي النيابة بدون ضمانات في البلاغ المقدم ضده من شقيقته تتهمه بحبس والدته بالمنزل طمعا في معاشها، لمستشفى المنشاوي العام بطنطا لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان حالتها الصحية، وعما إذا كانت تعاني من أي أمراض من عدمه.

وخضعت السيدة لفحص طبي شامل في تخصصات أمراض الباطنة والقلب والمخ والأعصاب والأعصاب وتم إجراء إشاعات مقطعية على الجسم بالكامل، وتبين أنها سليمة جسديا ولا تعاني من أي أمراض مزمنة وسلامة عضلة القلب وحالتها الصحية جيدة، وتم نقلها مرة أخرى لمنزلها برفقة نجلها، وزوجته.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، قد كلفت أمانى النادرى وكيل وزارة التضامن بالغربية بسرعة توفير الرعاية اللازمة للسيدة، وعرضها على فريق طبي في جميع التخصصات للاطمئنان على صحتها.

انتقل الدكتور خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية يرافقه رضا شاهين عضو فريق التدخل السريع، وتم نقلها بسيارة إسعاف مجهزة لمستشفى المنشاوى العام.

وكانت قد أمرت نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية، إخلاء سبيل مصطفى بيومى جوهر، المتهم بحبس والدته لمدة عام، فى البلاغ ضده من شقيقته تتهمه بحبس والدتهما طمعا فى معاشها. كانت نيابة مركز طنطا بمحافظه الغربيه أمرت أمس بحجزه وعرضه صباح باكر الثلاثاء لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد احتجزت المواطن المتهم بحبس والدته عام كامل داخل المنزل بقرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا، ومنعها من الخروج نهائيا أو زيارة بناتها لها، طمعا في معاشها.

ونقلت مأمورية أمنية المواطن المتهم لمجمع محاكم طنطا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق معه في البلاغ المقدم من شقيقته ضده، واصدرت النيابة قرارها المتقدم.



الفحص الطبى يظهر عدم معاناة السيدة جازية من أمراض (1)