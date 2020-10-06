اليوم السابع
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احتراق محول كهرباء بعزبة المنشية الجديدة بالقليوبية ومطالب بتغييره

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 11:17 م
احتراق محول كهرباء بعزبة المنشية الجديدة بالقليوبية ومطالب بتغييره محول كهرباء محترق
كتبت: شيماء حمدى - إبراهيم سالم

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أرسل القارئ أحمد حسام، من محافظة القليوبية مركز شبين القناطر عزبة المنشية الجديدة بالقلزم والمشهورة بعزبة الضلال، شكوى عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع متضررًا فيها من احتراق محول الكهرباء وصدور شرارات عنه مطالبًا بضرور تغيره فى اقرب فرصة لخطورته على السكان والأهالى فى المنطقة.

 

التواصل مع القارئ 01024415856

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تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com  أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

 

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

 


الكهرباء

محول كهرباء

القليوبية

محافظة القليوبية

عزبة الضلال

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