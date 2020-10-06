ابن الجمالية يعبر عن حبه للرئيس بقصيدة لنصر أكتوبر

محمد فهيم عبد الغفار

عبر المواطن حسن عجمي، عن حبه للقوات المسلحة والرئيس الراحل أنور السادات والحالي عبد الفتاح السيسي بقصيدة عامية في حب الوطن احتفالًا بذكرى انتصارات الـ 6 من أكتوبر عام 1973

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وقال عجمي ابن حي الجمالية في قصيدته

يوم 6 أكتوبر الشاذلي قال الله أكبر هندخل على سيناء

بارليف قال مرحبًا يا أبطال وجنود بوادينا

صرخ ديان وقال راحت بولاق مع سيناء

يا سينا الأمر انتهى وأصبحتى ملك إيدينا

نموت بماء القناة ونزرعك ورد بإيدينا

الحصوة قلعت عين ديان وقال مفيش أمل لينا

كما أعرب عم "حسن عجمي" حبه الكبير واعتزازه بذكرى الـ 6 من أكتوبر، موجهًا الشكر للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى لمواصلته جهود التقدم في معركته لأجل التنمية والبناء.