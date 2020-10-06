إحالة مدير مدرسة فى القليوبية للتحقيق لعدم الاستعداد للعام الدراسى الجديد

القليوبية إبراهيم سالم

قامت لجنة مشكلة من الإدارة العامة للتجريبيات بوزارة التربية والتعليم، ومديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وهالة عاشور وكيلة إدارة كفر شكر التعليمية بالقليوبية، بزيارة مدرسة كفر شكر الرسمية للغات لمتابعة آخر استعداداتها لبداية العام الدراسى الجديد، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لبحث استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد.

وتفقد اللجنة خلال جولتها بالمدرسة الفصول التعليمية، وعدد من الحجرات التعليمية بالمدرسة، حيث تم رصد عدد من السلبيات بها، وعدم الاستعداد الجيد لاستقبال العام الدراسى الجديد، وعقب انتهاء الجولة تم إعداد تقرير بما تم رصده بالجولة، لاتخاذ الشؤون القانونية حيال تلك السلبيات.

من ناحيته قرر خالد جرامون مدير إدارة كفر شكر التعليمية بالقليوبية، تحويل مدير المدرسة للشئون القانونية بالإدارة للتحقيق حول السلبيات التى تم رصدها من قبل اللجنة خلال الجولة المفاجئة.

اللجنة بعد ممارسة عملها