عضو المجلس المحلى لمدينة فرساى الفرنسية: الإسلام دين ليس له أى علاقة بالإرهاب

كتب-أحمد صلاح العزب

قالت الدكتورة جيهان جادو عضو المجلس المحلى لمدينة فرساى الفرنسية، إن مدينة نيس من اجمل المدن الفرنسية، مشيرة إلى هناك عددا من المتشددين أصبحوا يقطنون تلك المدينة المدينة، مؤكدة على أن الفرنسيين يعلمون جيدا أن الجالية العربية كبيرة جدا في فرنسا ون الإسلام هو دين ليس له آى علاقة بالإرهاب.

وتابعت الدكتورة جيهان قائلة خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي وائل الابراشى، أن المجتمع الفرنسي هو مجتمع مسالم بطبعة وأن هذا الحادث هو حادث مسيس ووراءه عدد من الدول، مؤكدة أن الجماعات الإرهابية تشوة صورة الإسلام السمح الذى ينبذ الإرهاب ويرفضة رفضا باتا .