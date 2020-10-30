اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 أكتوبر 2020 01:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبى يخصص 220 مليون يورو لنقل مصابى كورونا بين دول أوروبا

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 12:20 ص
الاتحاد الأوروبى يخصص 220 مليون يورو لنقل مصابى كورونا بين دول أوروبا الاتحاد الاوروبى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص 220 مليون يورو لنقل مصابي كورونا بين دوله، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها أكد المجلس الأوروبي، أن الدول الأوروبية ملتزمة بالتوزيع العادل للقاحات كورونا عند توفرها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي إن الوضع في القارة، التي تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، "خطير ومقلق" وينبغي على التكتل أن يكون أكثر كفاءة فيما يتعلق بإجراء الفحوص وتتبع حالات مخالطة المصابين وسياسات الحجر الصحي.

وأضاف ميشيل في مقابلة مع صحيفة لا ستامبا الإيطالية اليومية نُشرت الأربعاء "نحتاج لكفاءة أكبر في اعتراض (الفيروس) قبل أن ينقل المواطنون العدوى لبعضهم بعضا. نحتاج تخطيطا قويا، وإلا فسنشهد إغلاقات منهجية في الشهور المقبلة".

 


الاتحاد الاوروبى

كورونا

ازمه كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة