الاتحاد الأوروبى يخصص 220 مليون يورو لنقل مصابى كورونا بين دول أوروبا

كتب أحمد عرفة

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص 220 مليون يورو لنقل مصابي كورونا بين دوله، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها أكد المجلس الأوروبي، أن الدول الأوروبية ملتزمة بالتوزيع العادل للقاحات كورونا عند توفرها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي إن الوضع في القارة، التي تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، "خطير ومقلق" وينبغي على التكتل أن يكون أكثر كفاءة فيما يتعلق بإجراء الفحوص وتتبع حالات مخالطة المصابين وسياسات الحجر الصحي.

وأضاف ميشيل في مقابلة مع صحيفة لا ستامبا الإيطالية اليومية نُشرت الأربعاء "نحتاج لكفاءة أكبر في اعتراض (الفيروس) قبل أن ينقل المواطنون العدوى لبعضهم بعضا. نحتاج تخطيطا قويا، وإلا فسنشهد إغلاقات منهجية في الشهور المقبلة".