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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تسجيل 2305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع أعداد المصابين إلى 368 ألفًا و513 حالة، وأكد الوزير، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس العلوم الحكومي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" أن أعداد الوفيات ارتفعت إلى 10027 حالة.