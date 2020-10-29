منفذ النصر والمنياء البرى وسوق البازار.. مشروعات تنموية جديدة ببورسعيد..صور

بورسعيد - محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا لاستعراض نسب التنفيذ النهائية لعدد من مشروعات المحافظة، وذلك تمهيدا للانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات الحالية، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد والشركات الهندسية المعنية بتنفيذ المشروعات.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز عن آخر تطورات العمل فى عدد من المشروعات، ومنها مشروعات الطرق وعلى رأسها أعمال تطوير وتوسعة محيط منفذ النصر الجمركى، ومشروع إنشاء طريق يربط بين محور 30 يونيو والمنطقة الصناعية، ومتابعة العمل الحالى بميناء بورسعيد البرى والذى قارب على الانتهاء، وأعمال تطوير شارع نهضة بورسعيد "البترول سابقا" وذلك فى إطار الطفرة المقدمة فى مشروعات الطرق بالمحافظة.

وفى سياق آخر، تابع اللواء عادل الغضبان سير العمل بمشروع بازار بورسعيد بحى العرب، والذى يعد من المشروعات الخدمية العملاقة التى تتكامل مع خدمات سوق السمك الجديد، وتمثل طفرة فى مستوى الأسواق المقامة فى بورسعيد بعد القضاء على الأسواق العشوائية .

كما تابع المحافظ خلال الاجتماع ما تم إنجازه من إنشاء بالوعات بكافة الأحياء تستوعب كميات الأمطار ورفع منسوب الأسفلت، وتكثيف الاستعدادات الخاصة بموسم الشتاء تحسبا لأى تغيرات مناخية طارئة.

وشدد المحافظ على التنسيق بين كافة الجهات المختصة بتنفيذ المشروعات، وسرعة الانتهاء منها فى أقرب وقت استعدادا لتشغيلها، مؤكدا على أن بورسعيد تشهد حاليا طفرة فى مستوى الخدمات على كافة الأصعدة تحقيقا للنهضة المنشودة بالمحافظة.