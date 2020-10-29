مصرع طفلين تحت عجلات القطار فى الإسماعيلية بسبب لعبة بابجى

الإسماعيلية – صبرى غانم

لقى طفلين مصرعهما أسفل عجلات عربة قطار بسبب انشغالهما فى لعبة بابجى، وارتدائهما سماعات الأذن أثناء جلوسهما على شريط السكة الحديد المار بعزبة عسكر، التابعة لدائرة مركز أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، والتى يقيم فيها الطفلين، مما تسبب فى عدم سماعهما صوت القطار أثناء أقترابه منهما.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية اخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع اصطدام قطار بطفلين أثناء تواجدهما على شريط القطار بعزبة عسكر دائرة مركز ابوصوير.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الأسعاف إلى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع كل من يوسف .م.ا 12 عاما و ابراهيم .م.ا 13 عاما مقيمان بعزبة عسكر دائرة مركز شرطة ابوصوير .

ودلت تحريات المقدم تحمد جمال رئيس مباحث مركز ابوصوير، إلى أن الطفلين انشغلا فى لعبة بابجى وجلسا على شريط السكة الحديد، أن ارتدائهما سماعات الاذن اثناء جلوسهما على شريط السكة الحديد المار بعزبة عسكر، تسبب فى عدم سماعهما صوت القطار اثناء اقترابه منهما فلقى مصرعهما متأثرين باصابتهما.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لأتخاذ الإجراءات اللازمة وتم نقل جثث الطفلين الى ثلاجة المستشفى.