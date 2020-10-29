مسئول فرنسى بقضايا الإرهاب يكشف تفاصيل هجوم نيس الإرهابى

رويترز

قال مسئول الادعاء فى قضايا الإرهاب بفرنسا إن أربعة ضباط واجهوا المهاجم داخل الكنيسة في نيس وأطلقوا النار عليه، مشيرا إلى أن منفذ هجوم نيس تونسى من مواليد عام 1999، وأضاف أن المهاجم دخل البلاد عبر باريس يوم التاسع من أكتوبر، مشيرا إلى أن المنفذ كان يحمل وثيقة تابعة للصليب الأحمر الإيطالى، وأكد المسئول أن منفذ هجوم نيس أصيب بجروح خطيرة من نيران الشرطة وهو الآن في المستشفى.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن إدانته شديدة اللهجة للهجوم في مدينة نيس الفرنسية الذى أسفر عن مقتل 3 أشخاص، واصفا إياه بالشنيع.

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان ديوجاريك إن الأمين العام يدين بشدة الهجوم الشنيع في كنيسة نوتردام بنيس، الذي أدى إلى مقتل عدة أشخاص.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة،، عن تعازيه لأسر الضحايا وأكد تضامن الأمم المتحدة مع حكومة وشعب فرنسا