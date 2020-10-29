فحص 578 ألف مواطن لعلاج الأمراض المزمنة بالمنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل إجراء الفحوصات الطبية للمواطنين، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، والتى تستهدف الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وتستهدف المواطنين فوق سن الأربعين، والفئة العمرية من سن 18 إلى 40 عاما.

أكد المحافظ، أن الهدف الأساسى من تنفيذ تلك المبادرات، الوقوف بجانب الفئات الاكثر احتياجا فى كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بكافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مما ينعكس بشكل إيجابى على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عن طريق خفض نسب الإصابة بالأمراض وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، انه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لعدد 578 ألف و143 مواطنا، من المترددين للحصول على الخدمات التى تقدمها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها فى 18 سبتمبر الماضي، مشيرا إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية فى المبادرة، والتى تشمل "التوعية والتثقيف الصحي، والكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي" مؤكدا على انه يتم إجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج مجانا.

وأضاف أن المبادرة يتم تنفيذها فى الوحدات الصحية والمراكز الطبية لجميع مدن المحافظة بتواجد 277 فريق طبى ما بين متحرك وثابت، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومى بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.