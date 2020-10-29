وأضاف البيان أنه تم تسجيل 366 وفاة جديدة جراء الفيروس التاجي في روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 27 ألفا و301 شخص.

وأشار بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد أن 14 ألفا و 740 شخصا تعافوا من المرض وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى مليون و186 ألفا و41 شخصا .