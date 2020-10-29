موسكو (أ ش أ)

توقع كبير اختصاصى الأمراض المعدية بوزارة الصحة الروسية فلاديمير تشولانوف أن ينتهي الارتفاع الثاني في معدل الإصابات بـ"كورونا" المستجد في روسيا في غضون ثلاثة أسابيع، وقال تشولانوف - في تصريح صحفي اليوم الخميس " نتمنى ألا تطول مدة هذا الصعود الثاني، الذي من المتوقع أن يكون أطول من سابقه "، مرجحا أن ينتهي هذا الارتفاع الثاني في غضون ثلاثة أسابيع .

وأضاف - في معرض تعليقه على احتمال حدوث موجة ثالثة من الإصابة بفيروس كورونا - " إن البشرية لأول مرة دخلت موسم وباء فيروس سارس مع "كوفيد -19"، ولم يتضح بعد ما سيحدث".

وكانت السلطات الصحية الروسية، سجلت 17 ألفا و717 إصابة جديدة بالفيروس التاجى كورونا في عموم البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى مليون و581 ألفا و693 إصابة، وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد اليوم /الخميس/ أن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى أنه كان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات بواقع 4906 إصابات، تليها مدينة سان بطرسبورج بعدد 758 إصابة.