اليوم السابع
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ضبط 39 طن أرز تموينى غير صالح للاستهلاك الآدمى داخل مخزن ببنى سويف

الخميس، 29 أكتوبر 2020 04:41 م
ضبط 39 طن أرز تموينى غير صالح للاستهلاك الآدمى داخل مخزن ببنى سويف أرز تمونينى- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادى

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم التموينية والتأكد من صلاحية السلع المتداولة للحفاظ على صحة جمهور المستهلكين، فقد تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف عقب تحريات مسبقة والتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط ( كمية قدرها 39 طن أرز تموينى تحوى على "حشرات – سوس" غير صالحة للاستهلاك الآدمى) داخل مخزن إحدى شركات تجارة السلع الغذائية بالجملة كائن ببندر بنى سويف.

وتم ضبط (أمين المخزن– مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف) وبمواجهته اعترف بعلمه بعدم صلاحية الأرز وأنه كان ينوى إعادته للشركة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

سلع تموينية

وزارة الداخلية

الحوادث

أرز تمونينى

الجرائم التموينية

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