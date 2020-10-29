ضبط وتحريز أدوية مؤثرة على الحالة النفسية فى حملة بصيدليات دمياط

دمياط معتز الشربينى

شنت لجان التفتيش والمتابعة بمديرية الصحة بدمياط، حملة على بعض الصيدليات والمراكز لضبط سوق الدواء و ملاحقة المخالفين بمشاركة الدكتورة دعاء المحلاوي والدكتورة ولاء عباس والدكتور غادة منير والدكتورة مروة صالح الذين الذين تمكنوا من ضبط وتحريز أدوية مؤثرة على الحالة النفسية بـ 4750 قرص و 14 علبة نقط و40 أمبول بدون فواتير.

وكذلك أدوية بكميات كبيرة في أحد مراكز التوليد غير مسموح له بالبيع مخزنة للإستخدام مع المرضى، 1486 أمبول و فيال و كذلك 53 امبول و 170 قمع منتهية الصلاحية، و تم التفتيش على عدد من الصيدليات تبين عدم تواجد مديرها المسئول فيها أثناء المرور و تم عمل المحاضر اللازمة لذلك و تسليمها للشرطة لإتخاد الإجراءات القانونية لذلك.

تأتى هذه الحملة بناء على توجيهات الدكتوره هاله زايد وزير الصحة، وفي إطار توجيهات الدكتوره منال عوض محافظ دمياط والدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة وتحت إشراف الدكتورة جيهان الديب مدير عام الصيدلة بدمياط، و قيادة دكتورة فاطمة رشاد مدرر إدارة التفتيش الصيدلي بدمياط بالتفتيش على الصيدليات بدمياط.