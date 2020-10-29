شاب يشنق نفسه بالحوامدية بعد تعرضه لأزمة نفسية ..والشرطة تحقق

كتب بهجت أبو ضيف

يجرى رجال المباحث، بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة فى واقعة انتحار شاب داخل مسكنه بالحوامديه، وأشارت التحريات الأولية إلى معاناته من أزمة نفسية، دفعته لشنق نفسه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد انتحار أحد الأشخاص داخل مسكنه، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شاب أنهى حياته شنقا، لمروره بأزمة نفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.



يذكر أن الاكتئاب، من أبرز الأمراض التى تؤدى للانتحار، والتخلص من الذات فيشعر دائما مريض الاكتئاب أنه شخص سئ ويسبب ازعاج وضرر لمن حوله وبالتالى يشعر بالذنب ويفكر فى الانتحار، وقد يتحول لإيذاء الآخرين عن طريق قتل من يحبهم أولا ثم الانتحار، وتظهر على المريض بعض الأعراض التى تدل على إصابته بالاكتئاب مثل العزلة الاجتماعية، الحركة البطيئة والنوم الكثير او عدم النوم.



كما أن مريض الفصام، يعانى من الهلاوس السمعية التى تجعله يفكر فى الانتحار سواء أن يرمى نفسه من مكان عالى أو قتل نفسه باله حادة.