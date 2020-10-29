رئيس حزب تركى معارض يكشف أكاذيب «العدالة والتنمية»: يخدعون الأتراك حتى فى الشاى

كتب- هاشم الفخراني

كشف عضو حزب الشعب الجمهوري ومؤسس حركة «الوطن في ألف يوم»، محرم إنجه، أكاذيب حزب الحرية والعدالة، وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن حزب الحرية والعدالة يكذب حتى في توزيعه للشاي- وفقاً لـ"تركيا الآن"-.

Çaydan çalınmaz, eksik gramaj doğruysa bu olsa olsa özel keyif vergisidir. pic.twitter.com/0XiFctooa1 — Muharrem İNCE (@vekilince) October 27, 2020

وشارك عضو حزب الشعب الجمهوري صورة على «تويتر»، تثبت كذب حزب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وفقًا لموقع «سامان يولو».

وتسلط الصورة على كيس الشاي الذي أعطاه أردوغان لمواطن تركي يشكو جوعه وحياته المادية المتدهورة، ليكشف إنجه أن حتى كيس الشاي الذي كتب عليه 200 جرام كان 180 جرامًا.

وكتب إنجه عن الصورة ساخرًا «إذا كان الوزن المدون على الكيس صحيحًا، فإن الجرامات الناقصة هي ضريبة استمتاع المواطن بشرب الشاي».

وكان أحد الحرفيين الأتراك اشتكى للرئيس التركي، أردوغان، أثناء مؤتمر حزبه بمدينة ملاطيا، الأحد الماضي، قائلًا «نحن لا نستطيع إحضار الخبز لمنازلنا»، فرد أردوغان «تبالغون كثيرًا، اشرب شاي»، وبعدها بدأ بتوزيع الشاي.