تحصين 74 ألف رأس ماشية فى بنى سويف ضد الحمى القلاعية

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، أن إجمالى ما تم تحصينه فى الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية بلغ 74 ألف و338رأساً ، بواقع: 66642 من الأبقار،و6907 من الجاموس، و789من الأغنام والماعز ، وذلك منذ بداية الحملة فى سبتمبر الماضى وحتى 27 أكتوبر الجارى مشيرا إلى انه تستمر أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز المحافظة.

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف باستمرار تقديم التسهيلات المطلوبة لتحقيق المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية،مع ضرورة حشد كافة جهود المجتمع المدنى بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة.

جاء ذلك خلال متابعته للموقف التنفيذى للحملة من خلال التقرير الذى يعرضه مدير عام الطب البيطرى الدكتور طارق الوكيل، حول سير العمل فى الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بقرى ومراكز بنى سويف،وفى إطار خطة الدولة للنهوض بالقطاع ودعم ومساندة صغار مربى الماشية بالتوازى مع دعم قطاع الاستثمار فى هذا المجال.

يجرى تنفيذ حملة التحصين ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة المراكز والمدن ،فى 84 وحدة بيطرية،وتستهدف تحصين ما يقرب من 200 ألف رأس من الثروة الحيوانية،وذلك تحت إشراف الأطباء البيطريين ومعاونيهم فى تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، ووسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.