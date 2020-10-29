بوتين يدين هجوم نيس ويعلن تضامنه مع الفرنسيين

وكالات

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برقية لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إدانة بلاده بأشد العبارات لعملية الطعن التي شهدتها اليوم الخميس مدينة نيس.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس اليوم الخميس، إن فرنسا رفعت حالة التأهب الأمني في أراضيها إلى أعلى مستوى بعد هجوم مدينة نيس.

وأبلغ أيضا الجمعية الوطنية بأن رد الحكومة على الهجوم سيكون قويا وصارما.