الملكة رانيا بذكرى المولد النبوي: لا إساءة تستطيع المساس بالرسول وسيرته الشريفة

كتب محمد شعلان

أكدت الملكة رانيا قرينة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عدم قدرة أحد على المساس بالرسول وسيرته الشريفة، خلال إحيائها ذكرى المولد النبوي الشريف، كما أكدت على أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تعرض للكثير من الأذى والإساءة في حياته ولكن الله ثبته على الطريق الصحيح والسير في نهج التسامح والسلام.



الملكة رانيا على تويتر

وغردت الملكة رانيا على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، بذكرى المولد النبوي قائلة: "في حياته، تعرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للأذى والاساءة. وفي كل مرة ثبّت الله قلبه. نغار عليك يا رسول الله ونعلم ان لا اساءة تستطيع المساس بك وبسيرتك الشريفة. وندعو الله ان يثبتنا على خطاك لنمضي على نهجك في التسامح والصبر والسلام الذي يعيش في قلوب محبيك".

وفي هذا السياق، تزامنت مناسبة احياء ذكرى المولد النبوي الشريف هذا العام ببعض القضايا الهامة المتعلقة بالرسوم المسيئة للنبي والتطاول على الإسلام من الرئيس الفرنسي مما أثار غضب ملايين المسلين في العالم العربي والإسلامي، ومع هذه المناسبة الشريفة حرص المصريون على احياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالحديث عن أخلاقه ومنهجه في الحياة وطريقة رده على الإساءة بإتباع الحسنى وعدم الترويج للبذاءة من الرد بالسب والشتم.

ومع حلول ذكرى المولد النبوي، تصدر هاشتاج "المولد النبوي الشريف" ترند "تويتر" في مصر، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية، احتفالا بالمناسبة الشريفة، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحدث الجليل بتبادل التهنئة وتوجيه رسائل باللغة الانجليزية تتضمن منهج الرسول في التعاملات والاستعانة بالأحاديث التي كان يدعوا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم التعامل بالإحسان ونشر السلام.