المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات تُطلق عملها فى السودان

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بدأت المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (وهى منظمة حكومية دولية تضم في عضويتها 25 دولة ومقرها الرئيسي بالسويد)، نشاطها في السودان، بهدف دعم التحول الديمقراطي فيه.

والتقى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، مع وفد المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، برئاسة المدير الإقليمي للمؤسسة أديبايو أولوكوشي، الذي يزور السودان، بمناسبة التوقيع على اتفاقية استضافة مقر المؤسسة في السودان.

وأعرب حمدوك عن ترحيب السودان ببدء أعمال المؤسسة لدعم مجالات التحول الديمقراطي في السودان.

من جانبه، أكد المدير الإقليمي للمؤسسة، السعي إلى تعزيز دور المؤسسة في دعم الانتقال الديمقراطي واستدامة السلام في السودان، موضحا أن المؤسسة تعمل على مساعدة البلدان التي تمر بفترات انتقالية مثل السودان، وذلك من خلال العمل مع مختلف القطاعات لتحقيق عملية المشاركة السياسية، لاسيما قطاع المرأة، وكل العمليات المصاحبة لمسار الفترة الانتقالية، حسب ما تحدده أولويات السودانيين، وصولاً لعملية صناعة الدستور وتنظيم الانتخابات.