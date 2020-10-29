القصة الكاملة لهدم مدرسة حسين سعيد بالغردقة عقب بدء الدراسة.. والتعليم توضح السبب

البحر الأحمر - عماد عرفة

استغاث أولياء أمور مدرسة حسين سعيد الابتدائية بمدينة الغردقة باللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، مطالبين بتأجيل هدم مبنى المدرسة، إلى الإجازة الصيفية حتى لا يتم نقل الطلاب لمدرسة أخرى بعيدة عن المنطقة. وقال أولياء الأمور إن قرار هدم المدرسة وتسليمها لهيئة الأبنية التعليمية لإنشاء مبنى جديد قرار خاطئ بسبب بدء العام الدراسى، وكان لا بد من تأجيل القرار للإجازة أو تقديمه خلال الفترة السابقة التى كانت الدراسة متوقفة فيها .

واستنكر أولياء الأمور نقل الطلاب لمدرسة عثمان ابن عفان فى الفترة المسائية، مؤكدين أن المدرسة بعيدة على الأطفال ولا يستطيعون الوصول بها بمفردهم مؤكدين أنها مشقة عليهم وعلى أولياء الأمور.

من جانبه قال محمد إبراهيم، مدير الإدارة التعليمية فى الغردقة، إن قرار نقل طلاب مدرسة حسين سعيد، إلى مدرسة عثمان بن عفان فترة مسائية، صادر بالإجماع من التعليم الابتدائى، ومجلس إدارة المدرسة والمهتمين بالعملية التعليمية.

وأضاف مدير الإدارة التعليمية بالغردقة أن الإدارة تلقت خطابا من هيئة الأبنية التعليمية بإخلاء مدرسة حسين سعيد من الطلاب، وجميع محتويات المدرسة؛ لإعادة بنائها تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية بالبحر الأحمر.

وتابع أن اختيار مدرسة عثمان بن عفان بعينها وليست اختيار مدرسة الميناء الإعدادية القريبة منها بسبب أن ديسكات مدرسة الميناء لطلاب الإعدادى وليست للابتدائى، كذلك تصميمات الحمامات بمدرسة الميناء مصممة لطلاب الإعدادى وليس للابتدائي.

كما أنه لا يوجد بمدرسة الميناء فصول مجهزة بوسائل تعليمية وأدوات لمنظومة الصفوف الأولى بينما مدرسة عثمان بن عفان بها جناح كامل تم تفريغه وتخصيصه لتخزين كل ما يخص مدرسة حسين سعيد، حفاظا عليها من التلف من دواليب أوراق ومكاتب وأجهزة حاسب وأدوات معمل.

كذلك يتم استغلال جميع فصول وحمامات مدرسة عثمان المهيأة للتعليم الابتدائى ومنظمة الصفوف الأولى مع وجود تعاون تام بين إدارة المدرستين مما ييسر أى معوقات.

من جانبه كان اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، أكد فى تصريحات سابقة له حرص الدولة على تهيئة المناخ الملائم للطلاب، مشيرا إلى تقليل الكثافة الطلابية بالفصول عن طريق إعادة توزيع الحصص، وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمى، المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسى.

وشدد محافظ البحر الأحمر على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتعقيم، التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب، مع التأكيد على ألا تقل المسافة البينية بين الطلاب داخل الفصول عن متر على الأقل، وإزالة أى إشغالات بجوار المدارس، خاصة عند بوابات الدخول والخروج للتلاميذ، والتأكد من عدم تواجد صناديق القمامة بجوار الأسوار ونطاق المدارس، ومراجعة أسلاك وأعمدة الإنارة، وتغطية أى أسلاك مكشوفة، وبالوعات الصرف، وتوفير أغطية مناسبة ثابتة لها على مستوى سطح الأرض.